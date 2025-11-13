القائم بأعمال النائب العام يعرض تقديم استقالته وسط تداعيات قضية ديه جانغ دونغ

Photo : YONHAP News

عرض "نوه مان صوك" القائم بأعمال النائب العام في كوريا، تقديم استقالته أمس الأربعاء، بعد 5 أيام من قرار النيابة العامة بعدم استئناف حكم المحكمة في قضية الفساد الشهيرة "ديه جانغ دونغ".وواجه "نوه"، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مكتب النيابة العامة الأعلى، ردود فعل داخلية متزايدة على هذا القرار، الذي قال العديد من وكلاء النيابة إنه ينتهك الإجراءات المعمول بها.وكان مكتب النيابة العامة لمنطقة سيول المركزية قد أوصى باستئناف الحكم بعد أن تمت تبرئة العديد من المتهمين، بمن فيهم "يو دونغ غيو" و"كيم مان بيه"، من بعض التهم، لكن كبار المسؤولين رفضوا الخطة بعد التشاور مع وزارة العدل.وأثارت هذه الخطوة اتهامات بالتدخل السياسي ودعوات لاستقالة نوه بين كبار وكلاء النيابة وموظفيها.وكان نوه قد شغل منصب القائم بأعمال النائب العام منذ يوليو، عقب الاستقالة الطوعية لسلفه "شيم او جونغ".