فريق التحقيقات الخاص يطلب احتجاز رئيس الوزراء السابق هوانغ كيو آن

Photo : YONHAP News

طلب فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن".وقال الفريق، بقيادة المستشار الخاص "تشو أون سوك"، أمس الأربعاء إنه تقدم بطلب للحصول على مذكرة لاحتجاز "هوانغ" على ذمة القضية في حوالي الساعة 6:50 مساء بتهمة التحريض على التمرد.وكان "هوانغ" قد نشر على فيسبوك يوم 3 ديسمبر من العام الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق يون صوك يول الأحكام العرفية، منشورا يدعو إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والمتورطين في تزوير الانتخابات، الذين قال إنهم دمروا البلاد.وفي منشور آخر، دعا "هوانغ" إلى اعتقال رئيس البرلمان "او وان شيك" ورئيس حزب قوة الشعب آنذاك "هان دونغ هون".وفي وقت سابق من يوم أمس، اعتقل فريق التحقيقات الخاص "هوانغ" في منزله في سيول واستجوبه في مقر الفريق حول ما إذا كان قد دعا إلى التمرد أو حرض عليه.وقد رفض "هوانغ" التعليق في أثناء الاستجواب.