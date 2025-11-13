مجموعة السبع تؤكد الالتزام بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع التزام بلادهم بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية.وأصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والممثل الأعلى للاتحاد الأوربي، بيانا مشتركا أمس الأربعاء بعد اجتماعهم في مدينة أونتاريو الكندية.وأدان البيان بشدة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية، وتعهد بالضغط من أجل نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.كما أعربت مجموعة السبع عن القلق العميق إزاء سرقات كوريا الشمالية للعملات المشفرة، ودعت بيونغ يانغ إلى حل قضية المختطفين على وجه السرعة.وكان وزراء خارجية مجموعة السبع قد أعادوا التأكيد على التزام بلادهم بمبدأ نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وذلك في بيان مشترك سابق صدر في سبتمبر عقب الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.