السعودية تختار سيول كثاني أبرز الوجهات السياحية عالميا

Photo : YONHAP News

احتلت العاصمة الكورية سيول المركز الثاني عالميا كوجهة سياحية في مجال الترفيه ضمن "جوائز تورايز" التي ترعاها الحكومة السعودية.وأُقيم حفل توزيع الجوائز بتنظيم الهيئة السعودية للسياحة لأول مرة في الرياض أول من أمس الثلاثاء، حيث تم الإعلان عن أفضل الوجهات السياحية في 5 فئات، هي: الترفيه، والفنون والثقافة، والأطعمة والمأكولات، والتسوق، والمغامرة، وذلك بناء على تقييم لجنة تحكيم متخصصة وبيانات السفر والسياحة العالمية.واحتلت سيول المركز الثاني في فئة الترفيه، بعد مدينة طوكيو عاصمة اليابان، كما أدرجت ضمن أفضل 20 وجهة في فئتي الأطعمة والمأكولات، والتسوق.وأوضحت الهيئة السعودية أن نقاط قوة سيول تكمن في التقاء الابتكار والثقافة، وتأثير موسيقى الكي بوب، ووسائل الترفيه المتطورة، والثقافة الليلية الرائدة للموضة العالمية.أما المدن التي احتلت المركز الأول في الفئات الأخرى فهي نيويورك في فئة الفنون والثقافة، وطوكيو في فئة الأطعمة والمأكولات، وباريس في فئة التسوق، وأنكاش في فئة المغامرة.وقال "لي جيه هوا" مدير قسم الصناعة السياحية في بلدية سيول إن المدينة ستواصل التطوير لتصبح أفضل مدينة سياحية تستحوذ على قلوب سكان العالم، من خلال محتوى سياحي متميز وخدمات مبتكرة.