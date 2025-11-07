رئيس الوزراء الكوري يناقش تعزيز التعاون الثنائي مع وزير الطاقة القطري

Photo : YONHAP News

استقبل "كيم مين صوك" رئيس الوزراء الكوري "سعد بن شريدة الكعبي" وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، في مجمع سيول للمكاتب الحكومية أمس، حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وقال رئيس الوزراء الكوري إن دولة قطر تعد ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا.كما أشار إلى أن كوريا قررت تعزيز التعاون مع مختلف الدول في مجال الصناعات المستقبلية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، الذي عقد مؤخرا في مدينة كيونغ جو الكورية، معربا عن الأمل في توسيع علاقات التعاون مع قطر في مختلف المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي إلى جانب الطاقة.ومن جانبه قال الوزير الكعبي إن بلاده تولي أهمية للعلاقات مع كوريا، التي تُعد مستوردا مهما للغاز الطبيعي المسال، والدولة التي تستحوذ على أكبر عدد من عقود بناء ناقلات الغاز.وأضاف أن بلاده تقدر التكنولوجيا المتميزة لشركات بناء السفن الكورية، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع كوريا في قطاع الطاقة". وأشار الوزير القطري إلى أن العديد من الشركات الكورية تسهم في إنشاء البنية التحتية في قطر.وخلال اللقاء، سلّم الوزير الكعبي رسالة خطية من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر، إلى رئيس الوزراء كيم، تضمنت تمنيات بتطور العلاقات بين البلدين، مع التركيز على قطاع الطاقة.يذكر أن قطر تعد ثاني أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى كوريا، حيث صدرت لها 4 ملايين و870 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، مسجلة حصة قدرها 15.6%.كما فازت كوريا بعقود لمشروعات منشآت في قطر بقيمة إجمالية بلغت 21 مليارا و700 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.وفي فترة السنوات الثلاث الأخيرة بين 2022 و2024، فازت أكبر ثلاث شركات كورية لبناء السفن بعقود لبناء 98 سفينة من قطر، بقيمة بلغت 21 مليارا و700 مليون دولار.