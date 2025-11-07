مساعٍ يابانية حثيثة لتعزيز القدرات العسكرية

Photo : YONHAP News

تصاعدت المطالبات في اليابان بامتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية، بعدما وافقت الولايات المتحدة على خطة كوريا الجنوبية لبناء تلك الغواصات.وقال وزير الدفاع الياباني "شينجيرو كويزومي" أمام البرلمان أمس إن مناقشة امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية أمر طبيعي، وتساءل عن سبب عدم امتلاك بلاده لتلك الغواصات، في الوقت الذي تمتلك فيه الولايات المتحدة والصين غواصات نووية بالفعل، وتخطط كل من كوريا الجنوبية وأستراليا لبنائها.ويقول المراقبون إن المبادئ النووية الثلاثة لليابان والمتمثلة في عدم امتلاك الأسلحة النووية، وعدم صنعها، وعدم إدخالها إلى البلاد، قد بدأت تتزعزع فيما يبدو، حيث تحدثت أيضا رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" في أول خطاب لها أمام البرلمان يوم 24 أكتوبر الماضي بعد 3 أيام من توليها منصبها عن ضرورة السعي لتعزيز القدرات اليابانية الدفاعية بطريقة استباقية، بسبب التغيرات في البيئة الأمنية، وأعلنت أنها ستبدأ مراجعة لتعديل الوثائق الأمنية الرئيسية الثلاث بحلول العام القادم.وكانت رئيسة الوزراء اليابانية قد أعربت قبل توليها المنصب عن نيتها تحويل قوات الدفاع الذاتي إلى جيش رسمي من خلال تضمين ذلك في الدستور، بالإضافة إلى زيادة الميزانية الدفاعية بدرجة كبيرة.