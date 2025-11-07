الرئيس الكوري يرسل مبعوثا خاصا للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي إلى الإمارات

Photo : YONHAP News

غادر "كانغ هون شيك" كبير مساعدي الرئيس الكوري، العاصمة سيول اليوم متوجها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، كمبعوث رئاسي خاص للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي الكوري بأن كانغ سيزور عددا من الدول الشريكة الرئيسية للتعاون في منطقة الشرق الأوسط بصفته مبعوثا رئاسيا خاصا، موضحا أنه يخطط لمناقشة بناء نموذج تعاون اقتصادي استراتيجي يشمل الذكاء الاصطناعي، والصناعات الدفاعية والتصنيع المتقدم، والثقافة، والأغذية، والرعاية الصحية، وغيرها.يذكر أن الإمارات تُعد دولة مستوردة رئيسية للأسلحة الكورية، ومن المتوقع أن يلتقي كانغ بعدد من كبار المسؤولين هناك لتسليم رسالة شخصية من الرئيس لي جيه ميونغ، ويناقش مقترحات صفقات لشراء أنظمة أسلحة.وكان كانغ قد زار خلال الشهر الماضي، بصفته مبعوثا خاصا للتعاون الاقتصادي الاستراتيجي، كلا من بولندا ورومانيا والنرويج، حيث سلم رسائل من الرئيس لي، وناقش التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.