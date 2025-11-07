وزيرا الخارجية الكوري والأمريكي يلتقيان على هامش اجتماعات مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

التقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي"جو هيون" بنظيره الأمريكي "ماركو روبيو" على هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا.وصرحت وزارة الخارجية الكورية بأن الوزير جو حضر أمس جلسة الأمن البحري وأمن الطاقة في الاجتماعات الموسعة لوزراء خارجية مجموعة السبع، وعلى هامش الجلسة، عقد الوزير جو اجتماعا مقتضبا مع روبيو، حيث تشاورا بشأن البيان المشترك الذي سيتضمن حقائق حول نتائج القمة الكورية الأمريكية الأخيرة.وأوضحت الوزارة أن جو طلب من نظيره الأمريكي بذل جهود خاصة لضمان الإعلان السريع عن البيان المشترك، لتجسيد مختلف القضايا التي اتفق عليها الجانبان خلال القمتين الرئاسيتين.ومن جانبه، رد الوزير روبيو بأنه سيبذل قصارى جهده للإسراع في إصدار البيان المشترك من خلال التواصل الفعال مع الإدارات الأمريكية المعنية الأخرى.وكان من المقرر أن تعلن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قريبا عن البيان المشترك الذي يتضمن نتائج القمة بين البلدين التي عُقدت يوم 29 أكتوبر الماضي على هامش قمة آبيك في مدينة كيونغ جو الكورية، ولكن لم يتم إصداره حتى الآن رغم مرور أكثر من أسبوعين.ويُعتقد أن السبب الرئيسي لتأخر إصدار البيان المشترك وجود خلافات في الرأي بين الوزارات داخل الحكومة الأمريكية.وعلى هامش اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، التقى الوزير جو أيضا بوزراء خارجية عدة دول أخرى، بما في ذلك كندا والبرازيل والمكسيك.