المحكمة ترفض إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق

Photo : YONHAP News

رفضت محكمة طلبا بتوقيف رئيس الوزراء السابق "هوانغ كيو آن"، المتهم بالتحريض على التمرد.ورفضت محكمة سيول المركزية اليوم الجمعة مذكرة التوقيف، قائلة إن النيابة العامة لم تقدم أسبابا كافية للحبس الاحتياطي، بما في ذلك احتمال الهروب أو التلاعب بالأدلة.وكان فريق التحقيقات الخاص قد تقدم بطلب للحصول على مذكرة توقيف بحق "هوانغ" بتهمة التحريض على التمرد وعرقلة المهام الرسمية والتحقيق.وكان رئيس الوزراء السابق قد دعا على "فيسبوك" في 3 ديسمبر من العام الماضي، وهو اليوم الذي أعلن فيه الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية، إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية وأولئك المتورطين في تزوير الانتخابات، الذين قال إنهم دمروا البلاد.وفي منشور منفصل، دعا "هوانغ" إلى اعتقال رئيس البرلمان "او وان شيك" ورئيس حزب قوة الشعب آنذاك "هان دونغ هون".