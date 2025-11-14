البرلمان الكوري يمرر 53 مشروع قانون مع مغادرة المعارضة للجلسة

Photo : YONHAP News

وافق البرلمان الكوري الجنوبي أمس الخميس على تمرير 53 مشروع قانون غير مثير للجدل، بعد أن غادر حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي الجلسة، مما ترك ما يقرب من نصف الأصوات للحزب الديمقراطي الحاكم.وبدأت المقاطعة عندما احتج نواب حزب قوة الشعب على غياب وزير الأراضي عن الجلسة، متهمين إياه بعدم احترام البرلمان.وردذ نواب الحزب الحاكم بغضب، وتم التصويت في النهاية على رفض مشروع قانون أمن الطيران الذي قدمه حزب قوة الشعب، وذلك في غياب نوابه.كما تمت الموافقة على مشروعات القوانين المتبقية بسلاسة، بما في ذلك إجراء يمدد حماية مؤشر الأسعار ليشمل رسوم الكهرباء، وآخر لتقديم مساعدات سكنية لسكان الطوابق السفلية المعرضين للخطر.كما وافق النواب على تعزيز حماية العاملين في مجال توصيل الطرود، والإفصاح الإلزامي عن معلومات بطاريات السيارات الكهربائية، وتمديد حدود التشغيل على متاجر التجزئة الكبرى لمدة 4 سنوات.ويهدف كلا الحزبين إلى التفاوض على مشروعات قوانين صناعة أشباه الموصلات والصلب للتصويت عليها في الجلسة العامة يوم 27 نوفمبر.