ارتفاع مؤشر أسعار الواردات الكورية للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر

ارتفعت أسعار الواردات في كوريا الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي، مدفوعة بانخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي.وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن البنك المركزي الكوري أن مؤشر أسعار الواردات في البلاد بلغ 138.17 نقطة في أكتوبر، بارتفاع 1.9% مقارنة بشهر سبتمبر.وكان هذا أكبر ارتفاع منذ يناير، عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2.2%.وقال البنك المركزي إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية، فقد أدى ضعف العملة المحلية إلى ارتفاع تكاليف الواردات، حيث انخفض الوون بنسبة 2.3% على أساس شهري مقابل الدولار الأمريكي في أكتوبر.وانخفض سعر خام دبي، وهو خام النفط القياسي لكوريا، بنسبة 7.2% على أساس شهري في أكتوبر.ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 4.1% على أساس شهري في أكتوبر، مسجلا رابع زيادة شهرية على التوالي وأكبر زيادة في 18 شهرا.