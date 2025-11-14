وزيرة خارجية كوريا الشمالية تدين دعوة مجموعة السبع لنزع السلاح النووي

Photo : YONHAP News

أدانت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" البيان المشترك لوزراء خارجية دول مجموعة السبع، وأعربت عن معارضة دعوتهم إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، اعترضت "تشيه" بشدة على البيان المشترك لوزراء خارجية مجموعة السبع، ووصفته بأنه ينتهك دستور كوريا الشمالية، معربة عن إدانتها لهذا التصرف بأشد العبارات.وقد أدان البيان المشترك لمجموعة السبع، الذي صدر أول من أمس الأربعاء بعد اجتماع وزراء خارجية المجموعة في كندا، برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وأعاد التأكيد على التزام المجموعة بنزع السلاح النووي الكامل من كوريا الشمالية.ووصفت "تشيه" البيان بأنه "عمل عدائي مقنع"، وقالت إن امتلاك الأسلحة النووية هو "الطريقة المثلى" لردع الدول الأكثر خطورة وعدائية في ظل الوضع الجيوسياسي المتوتر الحالي.كما شددت الوزيرة الكورية الشمالية على أن مجموعة السبع ليس لديها الحق في إملاء كيفية حماية الدول ذات السيادة لأمنها، أو التشكيك في خيارات كوريا الشمالية.