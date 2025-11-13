الرئيس الكوري يحضر قمة مجموعة العشرين ويزور الإمارات ومصر وتركيا

Photo : YONHAP News

سيغادر الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ البلاد في السابع عشر من نوفمبر الجاري في جولة خارجية تشمل المشاركة في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا وزيارات لكل من الإمارات العربية المتحدة ومصر وتركيا.وقال "وي سانغ راك" مدير مكتب الأمن القومي الكوري خلال إحاطة صحفية اليوم الجمعة، إن جولة الرئيس ستستمر عشرة أيام، حيث يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، ثم زيارة رسمية إلى مصر من 19 إلى 21 نوفمبر، ثم يشارك في قمة مجموعة العشرين في جنوب إفريقيا من 21 إلى 23 نوفمبر، قبل أن يقوم بزيارة رسمية إلى تركيا من 24 إلى 25 نوفمبر.وتُعقد قمة العشرين هذا العام لأول مرة في قارة إفريقيا، وسوف تكون تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة".ومن المقرر أن يناقش الرئيس الكوري في الجلسة الأولى يوم 22 نوفمبر موضوع النمو الشامل والمستدام، وفي الجلسة الثانية قضايا الاستجابة للكوارث والتغير المناخي، بينما ستتناول الجلسة الثالثة يوم 23 نوفمبر الابتكار وخلق الوظائف والذكاء الاصطناعي.وتخطط الحكومة الكورية لطرح رؤية المجتمع العالمي الأساسي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى رؤية التعافي والنمو، لتأكيد مشاركتها النشطة في صياغة السياسات الدولية، كما ستجدد التأكيد على نيتها استضافة قمة مجموعة العشرين في عام 2028.وحول زيارات الرئيس للإمارات ومصر وتركيا، أوضح وي أن كوريا تهدف إلى تعزيز علاقاتها متبادلة المنفعة مع منطقة الشرق الأوسط من خلال توسيع التعاون في مجالات السلام والازدهار والثقافة.وأضاف أن الجولة ستُسهم في توسيع التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، مشيراً إلى أن كوريا تعمل أيضاً على تعزيز دور الدول الرئيسية في الشرق الأوسط كمنصات لنشر الثقافة الكورية.