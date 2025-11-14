الرئيس الكوري يسلط الضوء على الدبلوماسية البراغماتية في العلاقات مع الصين

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إلى اتباع دبلوماسية براغماتية في إدارة العلاقات مع الصين.وأدلى الرئيس الكوري بهذه التصريحات اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي متلفز حول نتائج المفاوضات التجارية والأمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حيث قال إن قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي عقدت مؤخرا في "كيونغ جو"، قد أتاحت الفرصة لتحسين العلاقات المتوترة بين كوريا الجنوبية والصين، موضحا أنه خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ" اتفقا على تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين، وأيضا أخذ الوقت اللازم لمناقشة العوامل التي قد تعيق التعاون الثنائي.وقال الرئيس إنه ليس من الحكمة استبعاد الآخرين لمجرد اختلاف مواقفهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، على الرغم من صراعاتها ومواجهاتها مع الصين على جبهات متعددة، تسعى أيضا إلى التعاون كيفما أمكن ذلك.وشدد "لي" على الدبلوماسية البراغماتية التي تركز على المصالح الوطنية، وقال إن حكومته سوف تواصل الحوار مع الصين لتعزيز العلاقات الثنائية والسعي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.