الرئيس الكوري يؤكد تقديم المساعدة على إعادة بناء الصناعات الأساسية الأمريكية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إن كوريا الجنوبية بصفتها حليفا ملتزما، سوف تساعد الولايات المتحدة في إعادة بناء صناعاتها الأساسية.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات صباح الجمعة في مؤتمر صحفي متلفز حول نتائج المفاوضات التجارية والأمنية بين البلدين، حيث قال إن البلدين سيقومان في المستقبل ببناء مشاركة تعاونية غير مسبوقة تشمل القطاعات الاستراتيجية التقليدية، مثل بناء السفن والطاقة النووية، بالإضافة إلى الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستدعم الولايات المتحدة تماما كما دعمت الولايات المتحدة كوريا الجنوبية في الماضي. وقال الرئيس إن كوريا الجنوبية، بقدراتها القوية في مجال التصنيع والابتكار، والولايات المتحدة، بتقنياتها المتطورة وسوقها العالمية، سوف تتعاونان في هذه العملية للتوسع معا على الساحة العالمية. وأشار "لي" أيضا إلى أن كوريا الجنوبية بدأت مفاوضاتها الجمركية في وقت متأخر عن الدول الأخرى بسبب الاضطرابات الداخلية، لكن التحالف القوي بين سيول وواشنطن سمح للطرفين بالتوصل إلى نتائج معقولة ومفيدة للطرفين.وقال الرئيس إنه من خلال التأكيد على أن كلا الحكومتين لن تقوما باستثمارات إلا في نطاق يمكن للاقتصاد الكوري الجنوبي أن يتحمله بشكل كافٍ، وفي مشروعات معقولة تجاريا، تم تبديد الشكوك والمخاوف لدى من كانوا يخشون أن يكون هذا في الواقع منحة للولايات المتحدة تحت ستار الاستثمار في مشروعات يصعب استرداد رأس المال فيها.وكانت واشنطن قد وافقت في يوليو على تخفيض رسومها الجمركية على كوريا الجنوبية من 25% إلى 15% مقابل تعهد سيول باستثمار 350 مليار دولار أمريكي. لكن الجانبين ظلا على خلاف منذ ذلك الحين حول كيفية تنفيذ الاستثمار.