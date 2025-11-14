الرئيس لي يقول إن واشنطن تؤيد نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى سيول

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" إن كوريا الجنوبية حصلت على دعم الولايات المتحدة لاستعادة قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات اليوم الجمعة في بيان متلفز، أعلن فيه أن البلدين توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن تفاصيل مفاوضاتهما التجارية والأمنية، حيث قال إن كوريا الجنوبية يمكنها الآن المضي قدما في بناء غواصة تعمل بالطاقة النووية، وهو هدف وطني طويل الأمد وأصل استراتيجي رئيسي للسلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف أن كوريا حصلت أيضا على موافقة واشنطن للمضي قدما في تخصيب اليورانيوم ومعالجة الوقود المستهلك.وقال الرئيس إن البلدين اتفقا على دراسة إمكانية السماح ببناء سفن تجارية وحربية أمريكية في كوريا الجنوبية، كما أن الولايات المتحدة أعادت تأكيد التزامها بإبقاء قواتها في كوريا الجنوبية وتوفير الردع الموسع.