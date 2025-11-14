وزير المالية يحذر من تزايد عدم اليقين في سوق الصرف الأجنبي

Photo : YONHAP News

قال وزير المالية الكوري "كو يون تشول" إن عدم اليقين في سوق الصرف الأجنبي قد ازداد مؤخرا، وشدد على الحاجة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية إذا استمر الاختلال بين العرض والطلب.وأدلى "كو" بهذه التصريحات اليوم الجمعة خلال اجتماع مع محافظ البنك المركزي ورئيسيْ لجنة الخدمات المالية وهيئة الرقابة المالية.وأعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم إزاء تزايد عدم اليقين في سوق الصرف الأجنبي، مشيرين إلى أن قيمة الوون الكوري انخفضت مؤخرا إلى 1470 وون للدولار الواحد بسبب الاستثمارات في الخارج، واتفقوا على الحاجة إلى تحسين هيكل العرض والطلب على العملات الأجنبية.وحذر الاجتماع من أن استمرار الاختلالات قد يعزز التوقعات بضعف الوون، مما يحد بشكل كبير من مرونة سعر الصرف، وشددوا على الحاجة إلى استخدام جميع التدابير المتاحة لمعالجة الوضع.وقالت الوزارة إن السلطات المالية تخطط لتحليل أسباب تحركات سعر الصرف والتشاور مع الجهات الفاعلة الرئيسية، بما في ذلك الهيئة الوطنية لمعاشات التقاعد، وشركات التصدير، من أجل استقرار السوق.