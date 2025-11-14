بعض الكوريين المحتجزين في مداهمة جورجيا يعودون إلى العمل

Photo : YONHAP News

عاد بعض العمال الكوريين إلى مصنع شركة هيون ديه قيد الإنشاء في ولاية جورجيا الأمريكية، بعد شهرين من احتجاز وترحيل حوالي 300 عامل كوري في مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية على ذلك المصنع.وقال "تي جيمس ريم" رئيس الجمعية الكورية الأمريكية لجنوب شرق جورجيا في مقابلة هاتفية مع وكالة "يونهاب" للأنباء أمس الخميس، إنه شاهد 3 عمال كوريين ممن تم احتجازهم في سبتمبر يعودون إلى الولايات المتحدة في أكتوبر بتأشيرات عمل قصيرة الأجل من نوع "بي-1"، حيث عادوا لإكمال مهامهم على الرغم من احتجازهم السابق.وأضاف أنهم استخدموا تلك التأشيرات الصادرة سابقا ولم يواجهوا أي مشكلة في الدخول.وأبلغت مصادر قانونية في جورجيا وكالة "يونهاب" للأنباء أن عامليْن كوريين جنوبيين كانا قد احتُجزا ورُحّلا تلقيا رسائل بريد إلكتروني من السفارة الأمريكية في سيول تؤكد أن تأشيرتيْهما لا تزالان صالحتين للفترة المحددة.وفي أواخر سبتمبر، عقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اجتماعا لفريق العمل بشأن قضايا التأشيرات، أوضح خلاله المسؤولون الأمريكيون أن تأشيرات "بي-1" تسمح بتركيب وصيانة وإصلاح المعدات المشتراة من الخارج لمشروعات الاستثمار الأمريكية.كما أكدت السلطات الأمريكية مجددا أن الأنشطة المسموح بها بموجب تأشيرات "بي-1" يمكن القيام بها بموجب برنامج النظام الإلكتروني لتصريحات السفر.