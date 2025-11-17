الصين وخمس دول في جنوب شرق آسيا تُطلق حملات لمكافحة الاحتيال الإلكتروني

Photo : YONHAP News

اتفقت الصين وخمس دول في منطقة جنوب شرق آسيا على إطلاق حملات مشتركة لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني.وأوضح تقرير نشرته وكالة "شين خوا" الصينية للأنباء أول من أمس السبت، فقد تم التوصل إلى ذلك الاتفاق بعد أن ناقش مسؤولون من الصين وكمبوديا ولاوس وميانمار وتايلاند وفيتنام تلك القضية في مدينة "كون مينغ" الصينية بمقاطعة "يون نان".واتفق المشاركون على أن هذه الجرائم تسببت في أضرار جسيمة، وقوضت التنمية الاقتصادية الإقليمية والاستقرار الاجتماعي، وانتهكت حقوق ومصالح المواطنين في الدول الست. وقررت الدول المشاركة في الاجتماع تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون وحماية أرواح وممتلكات مواطنيها من خلال شن حملات مشتركة تستهدف مكافحة عصابات الجريمة.وكانت كوريا الجنوبية وكمبوديا قد شكلتا مؤخرا فريق عمل مشتركا بهدف القضاء على عمليات الاحتيال الإلكتروني والاختطاف وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية التي تستهدف المواطنين الكوريين الجنوبيين في تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.