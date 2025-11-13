الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

قائد البحرية الأمريكية يقول إنه من الطبيعي استخدام غواصات سيول النووية ضد الصين

Write: 2025-11-17 09:16:38Update: 2025-11-17 09:18:10

قائد البحرية الأمريكية يقول إنه من الطبيعي استخدام غواصات سيول النووية ضد الصين

Photo : YONHAP News

قال قائد العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال "داريل كودل" إنه من الطبيعي أن يتم استخدام أي غواصة كورية جنوبية مستقبلية تعمل بالطاقة النووية لمواجهة الصين.
وأدلى كودل بهذا التصريح يوم الجمعة عندما سئل عن هذا الاحتمال خلال مقابلة إعلامية جماعية في سيول، حيث قال إن الولايات المتحدة تتوقع العمل مع حليفتها كوريا الجنوبية لتحقيق أهدافهما المشتركة بشأن الصين، التي وصفها بأنها تهديد.
وأضاف أن كوريا الجنوبية تشارك بلاده بعض مخاوفها بشأن الصين، ولذا يجب أن تكون هذه القدرة جزءا من المعادلة.
وشدد كودل على أن الطريقة التي تستخدم بها كوريا الجنوبية غواصاتها السيادية لخدمة مصالحها الوطنية ليست شيئا ستسعى الولايات المتحدة إلى التدخل فيه أو تقييده، لكنه أضاف أنه من الممكن لكوريا الجنوبية تشغيل غواصة تعمل بالطاقة النووية في مياهها ويمكن للقوات الأمريكية العمل بجانبها.



قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;