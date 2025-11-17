جيه واي بي تتصدر قائمة مجلة تايم لأفضل الشركات العالمية في مجال النمو المستدام

Photo : JYP Entertainment

تصدّرت شركة "جيه واي بي" الكورية للترفيه، عملاقة موسيقى البوب الكوري، قائمة مجلة تايم لأفضل الشركات العالمية في مجال النمو المستدام لعام 2026.وفي التصنيف السنوي لأفضل 500 شركة على مستوى العالم، الذي أعلنته مجلة تايم وشركة تحليلات السوق الألمانية "ستاتيستا"، حصلت "جيه واي بي" للترفيه على أعلى تقييم بمقدار 97.59 نقطة من أصل 100 نقطة، لتتصدر شركة الكيبوب للعام الثاني على التوالي قائمة الشركات الكورية الجنوبية.وتختار القائمةُ السنوية الشركاتِ التي تُظهر أداءً متميزا في التنمية المستدامة بينما تحافظ على وضع مالي قوي، مع التركيز على نمو إيراداتها واستقرارها الاقتصادي وتأثيرها البيئي.وقالت ستاتيستا إن الشركة الكورية الجنوبية من الشركات القليلة التي أظهرت تميزا في الأداء المالي والبيئي.وفي تقرير الاستدامة للعام الماضي، أكدت شركة "جيه واي بي" أنها تراقب استخدام الطاقة والكفاءة والنفايات لتعزيز ثقافة الحفلات الموسيقية المستدامة، وأنها تستخدم مواد وتغليفات صديقة للبيئة في منتجاتها.