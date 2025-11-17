أصحاب المنازل يشكلون 61.4% من الأسر الكورية

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات حكومية أن الأشخاص الذين يمتلكون منازل خاصة بهم يشكلون أكثر من 60% من بين إجمالي عدد الأسر في كوريا الجنوبية حتى نهاية العام الماضي.ووفقا لمسح الإسكان لعام 2024 الصادر أمس الأحد عن وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، بلغت نسبة أصحاب المنازل 61.4% من بين جميع الأسر في العام الماضي، بزيادة 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.ومثل الأشخاص الذين يعيشون في منازلهم 58.4% من الإجمالي، بزيادة قدرها نقطة مئوية واحدة.وكان متوسط سعر المنازل 6.3 أضعاف الدخل السنوي لصاحب المنزل، ولم تتغير النسبة مقارنة بالعام السابق.وأظهر استطلاع العام الماضي أن أصحاب المنازل استغرقوا في المتوسط 7.9 عام لشراء منازلهم الأولى، مقارنة بـ7.7 في الاستطلاع الأسبق.