عربي

المحلية

انخفاض درجات الحرارة الصغرى صباحا في كوريا مع حلول برد الشتاء المبكر

Write: 2025-11-17 10:39:55

Photo : YONHAP News

انخفضت درجات الحرارة بشكل حاد في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مقارنة بالأمس، مما أدى إلى برودة شتوية مبكرة.
ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، انخفضت درجات الحرارة في سيول إلى ثلاث درجات مئوية صباحا، لكن الرياح القوية خفضت برودة الرياح إلى ما يقارب الصفر.
كما انخفضت درجة الحرارة في منطقة "تشوروان" بمقاطعة كانغ وان، وباجو بمقاطعة كيونغ كي، إلى حوالي درجة واحدة.
ومن المتوقع أن يستمر البرد طوال اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة نهارا في المناطق الوسطى إلى حوالي خمس درجات.
وسوف يدخل هواء أكثر برودة غدا الثلاثاء، مع توقعات بوصول حرارة منخفض جوي صباحي في سيول إلى ما دون الصفر لأول مرة هذا الخريف.
ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في العديد من المناطق، مما يزيد من خطر تجمد الطرق وتشكل طبقات رقيقة من الصقيع على الأسطح.

