كوريا تؤجل تدريبات بحرية مع اليابان عقب النزاع حول التزود بالوقود

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن قيادة القوات البحرية الكورية أبلغت اليابان بأنها ستؤجل التدريبات المشتركة للبحث والإنقاذ مع قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية التي كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.ونقلت صحيفة "يوميوري" اليومية اليابانية هذا الخبر اليوم الاثنين، عن مسؤولين من الحكومتين، حيث أبلغت مصادر في الحكومة اليابانية الصحيفة بأن التدريبات المشتركة، التي أجريت 10 مرات بين عامي 1999 و2017، وتوقفت بعد خلاف بحري حول طائرات دورية يابانية في ديسمبر 2018، كان من المقرر أن تستأنف وتعتبر رمزا لتعزيز التعاون.ويبدو أن قرار تعليق التدريبات مرتبط برفض اليابان تقديم دعم التزويد بالوقود الضروري لفريق "النسور السوداء" الكوري الجنوبي في وقت سابق من هذا الشهر، ردا على تدريباته بالقرب من جزر "دوكدو".وبدون هذا الدعم، اضطر الفريق إلى الانسحاب من معرض "دبي" الجوي المرموق.وكانت كوريا الجنوبية قد أبلغت اليابان بالفعل أن فرقتها العسكرية لن تشارك في مهرجان موسيقي ستنظمه قوات الدفاع الذاتي.