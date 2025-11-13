سيول تقترح إجراء محادثات عسكرية مع بيونغ يانغ

Photo : KBS News

قدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مقترحا اليوم الاثنين لعقد محادثات عسكرية مع كوريا الشمالية، في ظلّ تزايد الارتباك الناجم عن فقدان عدد كبير من العلامات الصفراء التي كانت قد نُصبت في عام 1953 لتحديد خط الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين عند توقيع اتفاقية الهدنة في الحرب الكورية.وقال كيم هونغ تشول مدير إدارة السياسات في وزارة الدفاع في سيول، إن انتهاكات قوات كوريا الشمالية للمنطقة العسكرية منزوعة السلاح وتجاوزها خط الحدود العسكرية إلى المناطق الجنوبية قد استمرت في الحدوث مؤخراً، وأنه من أجل منع الاشتباكات العرضية وتخفيف التوتر العسكري، تم تقديم مقترح رسمي بعقد اجتماع بين السلطات العسكرية في الكوريتين لبحث تحديد الخط الأساسي للحدود.وأشار كيم إلى أن العديد من العلامات التي نُصبت لتحديد خط الحدود العسكرية عند توقيع اتفاقية الهدنة عام 1953 قد فُقدت، مما أدى إلى اختلاف في إدراك الجانبين لحدود بعض المناطق.وكانت العلامات التي تحدد نقاط خط الـحدود قد نُصبت كل 200 متر، إلا أن معظمها فُقد مع مرور الوقت. وقال مسؤول في وزارة الدفاع في سيول إن كوريا الشمالية أطلقت النار خلال أعمال الصيانة في عام 1973، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن الجنوب من إجراء أي إصلاحات، مما أدى إلى فقدان عدد كبير من تلك العلامات.