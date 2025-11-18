ارتفاع حاد في أسعار المساكن في سيول رغم سياسة مكافحة المضاربة

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المساكن في العاصمة الكورية سيول بشكل حاد الشهر الماضي رغم إعلان الحكومة في 15 أكتوبر عن سياسة جديدة لمكافحة المضاربة.وقال تقرير صادر عن مجلس العقارات الكوري أمس الاثنين أن أسعار بيع المنازل في العاصمة قفزت بنسبة 1.19% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق.ويتجاوز هذا الارتفاع الشهري ضعف الزيادة المسجلة في سبتمبر والتي بلغت 0.58%.وتصدرت المنازل الواقعة على طول نهر هان هذه الزيادة، بما في ذلك ارتفاع بنسبة 3.01% في منطقة صونغ دونغ، و2.21% في منطقة مابو، و1.93% في منطقة كوانغ جين.كما لوحظت زيادات في المناطق التي تشهد ضغوطا لإعادة التطوير، مثل منطقة يانغ تشون التي تسعى لإعادة التطوير، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 2.16%.كما توسعت الزيادات الشهرية على مستوى البلاد من 0.09% إلى 0.29%، وكذلك في منطقة العاصمة من 0.22% إلى 0.6%.وارتفعت قيمة ودائع "جون سيه" الإجمالية على مستوى البلاد بنسبة 0.18% في أكتوبر، بينما ارتفع الإيجار الشهري بنسبة 0.19%.