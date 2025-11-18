ميداليتان برونزيتان لكوريا في سباقات 500 متر ضمن كأس العالم للتزلج السريع

Photo : YONHAP News

فاز المتزلج السريع "كيم جون هو" بالميدالية البرونزية في أول بطولة كأس عالم للتزلج السريع ينظمها الاتحاد الدولي للتزلج لهذا الموسم في "سولت ليك سيتي"، أول من أمس الأحد.وأنهى كيم سباق 500 متر رجال في زمن قدره 33.78 ثانية، محطما الرقم القياسي الكوري الجنوبي. وكان تشا مين كيو قد حطم الرقم القياسي الكوري الجنوبي السابق البالغ 34.03 ثانية في كأس العالم للتزلج السريع الذي نظمه الاتحاد الدولي للتزلج السريع في مارس 2019. وحصل الهولندي "جينينغ دي بو" على الميدالية الذهبية في كأس العالم لهذا العام، متجاوزا خط النهاية في زمن قدره 33.63 ثانية، بينما فاز الكازاخي "يفغيني كوشكين" بالميدالية الفضية بزمن قدره 33.67 ثانية.ومن ناحية أخرى، فازت النجمة الكورية الجنوبية الصاعدة "لي نا هيون" بأول ميدالية فردية لها في كأس العالم، حيث نالت الميدالية البرونزية في سباق 500 متر سيدات بزمن قدره 37.03 ثانية. وحققت "إيرين جاكسون" من الولايات المتحدة الميدالية الفضية بزمن قدره 36.57 ثانية، بينما حصلت الهولندية "فيمكي كوك" على الميدالية الذهبية بزمن قدره 36.09 ثانية، كما حطمت كوك الرقم القياسي العالمي السابق البالغ 36.36 ثانية في سباق 500 متر، والذي سجله البطل الأولمبي الكوري الجنوبي "لي سانغ هوا" في نفس المكان قبل 12 عاما.