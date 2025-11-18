اليونسكو تحث كوريا على وقف مشروع التطوير بالقرب من ضريح جونغ ميو

Photo : YONHAP News

حثت منظمة اليونسكو حكومة كوريا الجنوبية على معالجة مشروع إعادة تطوير ناطحات السحاب بالقرب من ضريح جونغ ميو في سيول، والذي أُدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي في عام 1995.وصرح "هوه مين" مدير هيئة التراث الكوري للصحافة أمس الاثنين بأنه تلقى مؤخرا وثيقة دبلوماسية ورسمية من مركز التراث العالمي التابع لليونسكو، تُعرب عن القلق من أن المشروع قد يُلحق الضرر بالضريح الكونفوشي الملكي.وأوضح رئيس الوكالة أن الهيئة الإدارية لليونسكو طلبت من حكومة المدينة وقف إجراءات الترخيص حتى تتمكن الوكالة وهيئاتها الاستشارية من إكمال تقييم التأثيرات على على الموقع التراثي. وطلبت الوكالة من حكومة كوريا الجنوبية توضيح موقفها وتقديم المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع في غضون شهر.واقترح رئيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية تشكيل هيئة استشارية تضم وكالته وإدارة مدينة سيول ووزارة الثقافة، لتخفيف الأعباء العامة مع الحفاظ على القيمة التراثية لضريح جونغ ميو الملكي.وقد أصبح قرار المدينة بالسماح ببناء مبانٍ يصل ارتفاعها إلى 145 مترا في منطقة "صون 4"، المقابلة للضريح، نقطة خلاف بين الحكومة المركزية والبلدية، وجاءت رسالة اليونسكو ردا على طلب من مجموعة مدنية لإجراء تقييم.