الرئيس الكوري يبدأ زيارة رسمية للإمارات بزيارة للنصب التذكاري للحرب

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، المحطة الأولى في جولته التي تشمل أربع دول، والمرتبطة بقمة العشرين في جنوب أفريقيا.واستهل الرئيس زيارته الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام، أمس الاثنين، في أبوظبي، بزيارة إلى واحة الكرامة، وهو نصب تذكاري يخلّد أسماء شهداء دولة الإمارات الذين قدموا أرواحهم في خدمة البلاد من جنود ورجال شرطة ودبلوماسيين ومدنيين منذ عام 1971.وبعد ذلك زار الرئيس الكوري جامع الشيخ زايد الكبير، أحد أبرز المعالم الإسلامية في الإمارات.وفي لقاء مع الجالية الكورية في الإمارات، شدد الرئيس على ضرورة تجاوز البلدين لعلاقة "الأخوية" والتطور إلى "المجتمع الاقتصادي" الذي يتعاون في البحث والإنتاج والدخول المشترك إلى أسواق الدول الأخرى. وأكد الرئيس الكوري أن الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تلعب دورا محوريا في جهود كوريا الجنوبية الرامية إلى ترسيخ وتعزيز حضورها الاقتصادي في الشرق الأوسط وأفريقيا.ومن المقرر أن يعقد الرئيس لي محادثات قمة مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع والثقافة وغيرها من المجالات.