تجاوز رصيد القروض الهامشية في كوريا 26 تريليون وون مع ارتفاع أسعار الأسهم

Photo : YONHAP News

أظهرت بيانات صادرة أمس الاثنين أن رصيد القروض الهامشية في كوريا قد تجاوز 26 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 17.8 مليار دولار أمريكي، في وقت سابق من هذا الشهر، إلا أن مخاطر السوق الإجمالية ظلت أقل من المتوسط. ووفقا لأحدث تقرير صادر عن هيئة الخدمات المالية حول قروض الائتمان وإدارة المخاطر، بلغ رصيد القروض الهامشية في كوريا الجنوبية 26.2 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 17.9 مليار دولار أمريكي، حتى يوم 7 نوفمبر. وارتفع هذا الرقم من 24.3 تريليون وون في الأسبوع الرابع من أكتوبر إلى 25.1 تريليون وون في الأسبوع التالي. وفي الأسبوع الأول من نوفمبر، ارتفع الرصيد إلى 25.8 تريليون وون، ثم وصل إلى 26 تريليون وون في الأسبوع الثاني.وتُظهر نسبة أرصدة القروض الهامشية إلى إجمالي القيمة السوقية مدى مقارنة القروض الهامشية لكبار المستثمرين بحجم سوق الأسهم. وحتى يوليو 2025، بلغ الدين الهامشي 1.9% من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو أقل من المتوسط التاريخي البالغ 2.3% المحسوب منذ عام 1997. ويظل رصيد القروض الهامشية في كوريا الجنوبية حوالي 0.77% من إجمالي القيمة السوقية، وهو أقل من متوسط السنوات الست البالغ 0.77%. وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن كوريا ليست في وضع تُعتبر فيه قروض الائتمان مفرطة، وأن الحكومة تُدير المخاطر بصرامة. وقالت الهيئة إن تداول الهامش، أو الاستثمار بأموال مقترضة، هو أيضا عند مستويات "معقولة"، كما أن رصيد القروض الهامشية في القطاع المالي انخفض بمقدار تريليوني وون مقارنة بالعام الماضي.