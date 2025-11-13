إقامة فعالية للتبادل الفني والثقافي بين كوريا والإمارات في القصر الرئاسي الإماراتي

Photo : YONHAP News

قال بيان صحفي صادر عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيُقام اليوم حدث للتبادل الثقافي بمشاركة عدد من الفنانين والمثقفين الكوريين والإماراتيين بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس "لي جيه ميونغ" حاليا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح البيان أن الحدث الذي سيقام في القصر الرئاسي الإماراتي بعنوان "الثقافة، جسر يربط الإمارات وكوريا" يكتسب أهمية أكبر نظرا لأنه أول عرض كوري يقام في "قصر الوطن" الرئاسي نتيجة لاهتمام الجانب الإماراتي.وسوف يحضر الحفل حوالي 300 شخص، بمن في ذلك الرئيس لي والسيدة الأولى وعدد من كبار الشخصيات الإماراتية، بالإضافة إلى شخصيات من عالم الأعمال، وفنانين ومثقفين إماراتيين، وعشاق الموجة الكورية "هالليو".وأشار المكتب الرئاسي الكوري إلى أن هذا العرض له مغزى في تقديم الثقافة الكورية بألوان مختلفة من خلال عروض الموسيقى التقليدية، والغناء الكلاسيكي، والموسيقى التصويرية، موضحا أن حفلا موسيقيا آخر للكي بوب سيقام في أبو ظبي يوم 22، حيث يتم عرض الثقافة الكورية الحديثة والديناميكية.واضاف أنه تم في أثناء التحضير لهذا العرض تبادلات ثقافية بين الفنانين الكوريين والإماراتيين، وتوقع أن تتطور بالتالي المشاركة الاستراتيجية الخاصة بين كوريا والإمارات إلى صداقة وثقة أعمق من خلال نجاح هذا العرض.