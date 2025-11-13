بومبيو يقول إنه لا توجد وسيلة فعالة لإقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن الأسلحة النووية

قال وزير الخارجية الأمريكي السابق "مايك بومبيو" إنه لا توجد فعليا أي وسيلة لدى الولايات المتحدة لإقناع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بالتخلي عن أسلحته النووية.وجاء هذا التصريح في ندوة استضافتها شركة المحاماة الكورية "ديه ريوك آجو" أمس الاثنين، حيث أوضح أنه ليس هناك أي حافز لإقناع كيم بالتخلي عن أسلحته النووية، كما أن عدد العقوبات التي يمكن استخدامها قليل جدا، ومعظمها قد تم استخدامه بالفعل.وفيما يتعلق بخبرته في المفاوضات عندما التقى بالزعيم الكوري الشمالي شخصيا في بيونغ يانغ خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، قال بومبيو إن الشخص الذي كان الجانب الأمريكي يتفاوض معه فعليا هو الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، وبالتالي فإن هذه القضية في نهاية المطاف هي مسألة يجب حلها مع الصين وليس مع كوريا الشمالية.ووصف الوزير السابق بومبيو الزعيم الكوري الشمالي بأنه "شخص شرير" يعتقد أن شبه الجزيرة الكورية بأكملها ملك له، حيث يسعى لاحتلال شبه الجزيرة الكورية، وأن الصين تسعى أيضا إلى تحقيق هذا الهدف.وأعرب بومبيو عن أسفه لنتائج مفاوضات الولايات المتحدة وكوريا الشمالية خلال الإدارة الأولى لترامب. وأشاد بموافقة ترامب على بناء كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية، وقال إن كيم جونغ أون يمتلك قدرات نووية، وبالتالي يتوجب التأكد من أن الشعب الكوري الجنوبي يمتلك القدرات الدفاعية الكافية لمواجهة ذلك.