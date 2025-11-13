سقوط أول ثلج في هذا الخريف على جبل هاللا في جيجو

Photo : YONHAP News

شهدت كوريا الجنوبية سقوط أول ثلج في هذا الخريف على جبل هاللا في جزيرة جيجو.وقال تقرير صادر عن مكتب هيئة الأرصاد الجوية الكورية في جيجو إنه تم رصد تساقط ثلوج خفيفة في بعض المناطق في جبل هاللا فجر اليوم، وهي أول ثلوج في هذا الخريف، مشيرا إلى أنه تم رصد أول تساقط للثلوج على جبل هاللا في العام الماضي في ليلة 26 نوفمبر.وبلغت كميات الثلوج المتراكمة حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم حوالي 0.9 سنتيمتر.وأضاف التقرير أن درجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية تراوحت بين 1.9 و4.6 درجة مئوية تحت الصفر، كما ظلت درجات الحرارة في المناطق المرتفعة في جبل هالا تحت الصفر حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم.وبسبب سوء الأحوال الجوية، تم إغلاق معظم المسارات في جبل هاللا كليا أو جزئيا.وتوقع التقرير أن تهطل أمطار وثلوج على المناطق الجبلية في جيجو حتى صباح الغد الأربعاء.