كوريا وجنوب أفريقيا توقعان مذكرة تفاهم حول التعاون الدفاعي

Photo : YONHAP News

وقعت كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا مذكرة تفاهم للتعاون في الصناعات الدفاعية.وقام "يانغ دونغ هان" السفير الكوري لدى جنوب أفريقيا، بالنيابة عن برنامج الاقتناء الدفاعي الكوري، "وسولومزي مدابا" رئيس هيئة الاقتناء الدفاعي في جنوب أفريقيا، بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتعاون في الصناعات الدفاعية، وذلك في مقر هيئة الاقتناء الدفاعي في بريتوريا أمس الاثنين.وقال بيان صادر عن السفارة الكورية إن البلدين يخططان للمضي قدما في تعزيز التعاون الدفاعي المستقبلي من خلال تشغيل لجنة مشتركة منتظمة للتعاون في الصناعات الدفاعية لمراجعة القضايا الراهنة وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الدفاعية والبحث والتطوير الدفاعي.وأشار البيان إلى أن البلدين ظلا يعملان معا منذ فترة طويلة في مهام تتعلق بالبحث والتطوير واختبار وتقييم أنظمة الأسلحة بين شركات الصناعات الدفاعية ومعاهد البحوث الدفاعية، وأعرب عن الأمل في أن يساهم توقيع مذكرة التفاهم هذه في تعزيز صادرات الصناعات الدفاعية الكورية.