الحكومة الكورية تسعى لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع الدفاعي

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية إجراء تعديلات تنظيمية تشمل استحداث منصب مساعد وزير مخصص لتعزيز وظائف سياسات الذكاء الاصطناعي في القطاع الدفاعي.ووفقا لوثائق قدمتها وزارة الدفاع الكورية إلى مكتب النائب البرلماني "كانغ ديه شيك" من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي وعضو لجنة الدفاع البرلمانية، فإن الوزارة تمضي قدما حاليا في تعديلات تنظيمية بهدف تنفيذ هذه الخطة في شهر يناير القادم، بحيث يتم إلغاء منصب مدير إدارة الموارد واستحداث منصب مساعد الوزير لشؤون الذكاء الاصطناعي.وسوف يتولى مساعد الوزير دور هيئة التحكم، بحيث يشرف على جميع المنظمات والوظائف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك القوة القتالية، وتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، كما سيكون مسؤولا عن سياسات الذكاء الاصطناعي الدفاعي.وسوف يضم هذا المنصب أربع إدارات تابعة، هي: إدارة تخطيط الذكاء الاصطناعي الدفاعي، وإدارة سياسات القوة القتالية، وإدارة سياسات المعلومات الذكية، وإدارة اللوجستيات.وتتوزع هذه الإدارات الأربع التي تتولى حاليا مهام متعلقة بالذكاء الاصطناعي، على عدة جهات أخرى، وتتمثل خطة وزارة الدفاع في تجميع هذه المهام تحت قيادة مساعد الوزير لتعظيم التآزر في تنفيذ سياسات الذكاء الاصطناعي.الجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي الدفاعي الذي يدمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع، يعتبر تكنولوجيا رئيسية لحروب المستقبل.وأوضحت وزارة الدفاع أنها تخطط على المدى القصير لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لزيادة كفاءة الإدارة الدفاعية مثل اللوجستيات، وعلى المديين المتوسط والطويل لإنشاء هيئة أركان سياسات الذكاء الاصطناعي لدعم القرارات السياسية لوزير الدفاع.