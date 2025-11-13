الرئيسان الكوري والإماراتي يبحثان تعزيز التعاون في جميع المجالات

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة مع الرئيس الإماراتي "محمد بن زايد آل نهيان" لمدة 57 دقيقة في قصر الرئاسة في أبوظبي، اليوم الثلاثاء.وقد وصل الرئيس الكوري إلى "قصر الوطن" الرئاسي الإماراتي في حوالي الساعة 11 صباحا، بينما رُفعت على جانبي الطريق المؤدي إلى بوابة القصر الأعلام الكورية إلى جانب أعلام الإمارات بالتناوب، واصطفّ حرس الشرف للترحيب بالرئيس الكوري. كما تم تقديم العرض التقليدي الإماراتي "العَيّالة"، وهو أحد العروض التراثية التي تُقام لاستقبال الضيوف المهمين.وفوق مبنى القصر الرئاسي، قامت طائرات نفاثة بطلعات استعراضية مطلقة دخانا أحمر وأزرق، وهما لونا العلم الكوري، بالتزامن مع وصول الرئيس لي، كما تم إطلاق 21 طلقة مدفعية، في أعلى درجات التكريم المخصّصة لرؤساء الدول خلال الزيارات الرسمية.وبعد انتهاء مراسم الاستقبال، صافح الرئيس لي كبار المسؤولين الإماراتيين، ثم رافق الرئيس آل نهيان إلى قاعة الاجتماعات الخاصة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، ومذكرات التفاهم المتعلقة بالدفاع والصناعات العسكرية والذكاء الاصطناعي