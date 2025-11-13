كوريا والإمارات توقعان 7 مذكرات تفاهم تشمل الذكاء الاصطناعي والدفاع

Photo : YONHAP News

وقّع الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة "محمد بن زايد آل نهيان" أمس الثلاثاء سبع مذكرات تفاهم تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي ومجموعة من الصناعات المتقدمة. ووقع البلدان في البداية اتفاقية مشاركة في التقنيات النووية المتقدمة والذكاء الاصطناعي وتوسيع السوق العالمية، بواسطة رئيسيْ شركة كوريا للطاقة الكهربائية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية. كما اعتمدا عدة اتفاقيات إضافية، بما في ذلك مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي وإطار عمل استراتيجي للتعاون في هذا المجال، إضافة لقطاعات أخرى مثل التكنولوجيا الحيوية والملكية الفكرية.وتضمنت مناقشات الرئيسين في القصر الرئاسي بدولة الإمارات العربية المتحدة قمة موسعة مدتها 16 دقيقة أعقبها اجتماع ثنائي لمدة 41 دقيقة. وقال لي إن زيارته المبكرة إلى الشرق الأوسط أكدت قيمة أبوظبي باعتبارها الشريك الاستراتيجي الخاص الوحيد بالنسبة لكوريا في المنطقة. كما سلط الضوء على التعاون في محطة براكة النووية ووحدة "أخ" العسكرية كأمثلة على نجاح المشاركة.ومن جانبه رحب رئيس الإمارات بقرار كوريا بجعل الإمارات المحطة الأولى في جولته الإقليمية، وقال إن الاختيار يعكس الاتجاه المستقبلي للعلاقات الثنائية. وأشار إلى توسيع الاستثمار والطاقة والتعاون التكنولوجي وأعرب عن أمله في المزيد من العمل المشترك في الفضاء والذكاء الاصطناعي والدفاع.