عربي

كوريا تشهد صباحا باردا اليوم الأربعاء مع استمرار سريان التحذير من الطقس الجاف

Write: 2025-11-18 21:29:33Update: 2025-11-18 22:17:51

Photo : YONHAP News

صدرت تحذيرات من الطقس الجاف على طول الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية، بما في ذلك سواحل مقاطعة شمال كيونغ سانغ ومنطقة يونغ دونغ في مقاطعة كانغ وان.

وحذر تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية من أن الرياح القوية سوف تزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات في المناطق الجبلية.

وأضاف التقرير أن درجات الحرارة ستظل أقل من المعدلات الموسمية تحت تأثير مرتفع قاري بارد، مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في العديد من المناطق عند الفجر. وقد تهطل أمطار خفيفة أو ثلوج في بعض المناطق الغربية، كما يتوقع تشكل بقع جليدية.

وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباح اليوم الأربعاء بين ست وأربع درجات مئوية تحت الصفر، وسوف تصل إلى درجتين تحت الصفر في سيول، بينما ستصل درجات الحرارة العظمى خلال النهار إلى ما بين ست و13 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد.

وسوف يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين مترين وثلاثة أمتار في البحار المفتوحة.
