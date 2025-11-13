فريق التحقيقات يطلب من المحكمة السماح ببث مباشر لمحاكمة السيدة الأولى السابقة

Photo : YONHAP News / Reuters

أعلن فريق التحقيقات الخاص أمس الثلاثاء أنه طلب أول من أمس من المحكمة الإذن ببث جلسة الاستماع الخاصة بالأدلة الوثائقية ذات الصلة بمحاكمة السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي"، اليوم الأربعاء، وإجراءات 3 ديسمبر، والتي من المتوقع أن تدلي خلالها كيم بشهادتها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها فريق التحقيقات مثل هذا الطلب، وإذا سمحت المحكمة بالبث، فسوف يتم نشر صور مباشرة لكيم وهي في المحكمة لأول مرة منذ شهرين تقريبا.وكانت المحكمة قد سمحت بنشر صور ومقاطع فيديو في أول جلسة استماع لكيم في 24 سبتمبر.كما يخطط الفريق لطلب تمديد تحقيقاته، المقرر حاليا أن تنتهي يوم 28 نوفمبر، إلى 28 ديسمبر.وتُتهم السيدة الأولى السابقة بالتواطؤ مع مسؤولين تنفيذيين في شركة "دويتشه موتورز" بين عامي 2010 و2012 للتلاعب بأسعار الأسهم، وتلقي خدمات استطلاع رأي مجانية بقيمة 270 مليون وون، بالإضافة إلى هدايا فاخرة، مقابل خدمات.