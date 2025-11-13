تقرير يقول إن هيون ديه موتور تسجل علامات تجارية متعددة في روسيا

Photo : YONHAP News

سجلت شركة هيون ديه موتور، التي انسحبت من السوق الروسية في أواخر عام 2023، عدة علامات تجارية في روسيا.واستنادا إلى بيانات من الهيئة الفيدرالية الروسية للملكية الفكرية، "روس باتنت"، أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الحكومية الروسية في تقرير نشرته أول من أمس الاثنين بأن العلامات التجارية المسجلة لشركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية، بما في ذلك شعار هيون ديه موتور، سارية المفعول حتى عام 2034.وأوضح التقرير أن هذه التسجيلات ستسمح لشركة هيون ديه بتصنيع وبيع السيارات وقطع غيار السيارات المختلفة في روسيا.ويأتي هذا التقرير قبل شهر تقريبا من الموعد النهائي المحدد بعامين لشركة هيون ديه موتور لإعادة شراء مصنعها الإنتاجي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.ورغم عدم الكشف عن تفاصيل عقد البيع المبرم بين هيون ديه وشركة آرت فاينانس الروسية، والمُبرم في يناير 2024، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أنه يتضمن بند إعادة الشراء لمدة عامين. ومنذ أن باعت هيون ديه المنشأة وحصتها في روسيا بعد أكثر من اثني عشر عاما من التشغيل، واصلت شركة تابعة لشركة آرت فاينانس عملية الإنتاج عبر العلامات التجارية الروسية، لشركة هيون ديه، بما في ذلك سولاريس.