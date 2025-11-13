تراجع مؤشر البورصة الكورية بسبب موجة بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا

Photo : YONHAP News

انخفض مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء، حيث تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية وغيرها من شركات التكنولوجيا، وسط تلاشي الآمال في تخفيض سعر الفائدة الأمريكية واستمرار المخاوف بشأن تقييمات قطاع الذكاء الاصطناعي.وخسر مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب، كوسبي، 135.63 نقطة، أي ما يعادل 3.32%، ليغلق عند 3953.62 نقطة، ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي دون مستوى 4000 نقطة لأول مرة منذ يوم 7 نوفمبر. وكان حجم التداول معتدلا، حيث تم تداول 317.62 مليون سهم بقيمة 13.98 تريليون وون، أي ما يعادل 9.54 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك، فاق عدد الأسهمالخاسرة عدد الأسهم الرابحة بواقع 817 سهما مقابل 83 سهما.وافتتح مؤشر كوسبي على انخفاض، انعكاسا لخسائر وول ستريت التي سُجلت الليلة الماضية، ومواصلا خسائره بسبب عمليات بيع مكثفة من المؤسسات والأجانب.وتصدرت أسهم التكنولوجيا ذلك التراجع، حيث انخفضت أسهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 2.78%، وإس كي هاينكس بنسبة 5.94%. وتراجعت أسهم شركة هيون ديه موتور لصناعة السيارات بنسبة 2.58%، وخسرت شركتها التابعة كيا 2.47%.وتراجعت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 7.3 وون، ليتداول الدولار الواحد بألف و465.3 وون حتى الساعة 3:30 من مساء أمس.