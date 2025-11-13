البنك المركزي الكوري يتوقع زيادة تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية في النصف الثاني

Photo : YONHAP News

أكد محافظ البنك المركزي الكوري "ري تشانغ يونغ" أن اتفاقية التجارة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد قللت بشكل كبير من حالة عدم اليقين بالنسبة لكوريا.وصرح "ري" في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بُثت أمس الثلاثاء بأن الاستثمار المشترك الذي يجمع بين القدرات العلمية الأمريكية وقدرات كوريا الجنوبية في التصنيع والهندسة أمر مرغوب فيه.وحول تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، قال "ري" إن البيانات ذات الصلة لم تكن سيئة، بفضل انتعاش الصادرات في النصف الأول من العام، لكنه يتوقع تأثيرا أكبر في النصف الثاني.وأضاف أن كوريا الجنوبية شهدت بالفعل إعادة هيكلة لسلاسل التوريد العالمية وبدأت في تنويع أسواقها خارج الصين حتى قبل التوترات التجارية الحالية.كما أكد أن كوريا الجنوبية أقل عرضة من غيرها لخطر فقاعة الذكاء الاصطناعي المحتملة، وتوقع استمرار الطفرة الحالية.