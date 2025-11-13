بيع لوحة للفنان كيم هوان كي بمبلغ 8.4 مليون دولار في مزاد

Photo : YONHAP News

تم بيع لوحة نقطية كبيرة الحجم، رسمها رائد الفن التجريدي الكوري "كيم هوان كي" في عام 1971، بمبلغ 8.4 مليون دولار أمريكي، في مزاد نظمته دار كريستيز للمزادات في نيويورك أول من أمس الاثنين.وأوضحت دار المزادات أن اللوحة "19-VI-71- 206#" الزيتية على القطن، والتي يبلغ قياسها 254 سنتيمترا × 203 سنتيمترات، تُثير شعورا بالاتساع اللانهائي في الكون من خلال نمطها المشع من النقاط، بينما يُضفي الشريط ذو اللون الزمردي في الأسفل، والذي تم رسمه بلون أغمق قليلا من الجزء العلوي، جوا غامضا ومتعاليا.وبلغ السعر النهائي للعمل الفني، شاملا رسوم المزاد، 10.29 مليون دولار، محققا بذلك ثاني أعلى سعر في مزاد لعمل فني كوري على الإطلاق. وكان الرقم القياسي لأغلى عمل فني كوري يُباع في مزاد على الإطلاق هو لوحة أخرى من لوحات كيم ذات النقاط الزرقاء من عام 1971، والتي بيعت بحوالي 11.3 مليون دولار في مزاد لدار كريستيز في هونغ كونغ في نوفمبر 2019.