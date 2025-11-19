العثور على عبوات شبيهة بالكيتامين تطفو على شواطئ جيجو

Photo : YONHAP News / Korea Coast Guard Region-Jeju

اكتشفت السلطات الكورية عبوات يشتبه في احتوائها على مخدر الكيتامين في جزيرة جيجو، وهو الاكتشاف الخامس عشر من نوعه في أقل من شهرين.وعثر ضابط حرس السواحل على كيلوغرام تقريبا ملفوفا في كيس شاي "أوللونغ" أخضر على طول شاطئ "جو تشون أوب" في حوالي الساعة 2:26 مساء.ويقول المحققون إنها تشبه عبوات الكيتامين التي ظهرت مرارا على سواحل جيجو منذ أواخر سبتمبر، ويعتزمون إجراء اختبار ميداني للتأكد من محتواها.وكان متطوع في مجال البيئة البحرية في جزيرة "أودو" قد عثر أول من أمس الاثنين على كيس شاي فضي اللون، وتأكد لاحقا أنه من مادة الكيتامين بعد تحليل الشرطة.وفي المجمل، تم العثور على حوالي 35 كيلوغراما من مواد مماثلة، تكفي لأكثر من مليون جرعة فردية.وتعمل قوات حرس السواحل الكورية مع شركاء دوليين لتتبع كيفية دخول المخدرات إلى المياه المحيطة بكوريا.