ترشيح تشو شين سو كأول لاعب كوري لقاعة مشاهير دوري البيسبول الرئيسي

Photo : YONHAP News

أصبح لاعب البيسبول الكوري "تشو شين سو"، لاعب خط الوسط السابق، أول لاعب كوري مؤهل للانضمام لقاعة مشاهير دوري البيسبول الرئيسي "إم إل بي" في الولايات المتحدة.وكان تشو، الذي لعب في دوري البيسبول الرئيسي من عام 2005 إلى عام 2020، من بين 12 لاعبا جديدا في قائمة ترشيحات قاعة مشاهير البيسبول لعام 2026 التي أصدرتها رابطة كتاب البيسبول الأمريكية يوم الاثنين.واختير تشو إلى جانب كول هاملز، وريان براون، ومات كيمب، وهاوي كندريك، ودانيال مورفي، وريك بورسيلو، وإدوين إنكارناسيون، وجيو غونزاليس، وأليكس غوردون، ونيك ماركاكيس، وهنتر بنس. وانضمت هذه المجموعة إلى 15 لاعبا من دورة التصويت لعام 2025.وقد ظهر تشو لأول مرة في دوري البيسبول الرئيسي مع فريق سياتل مارينرز في عام 2005 ولعب 16 موسما في الدوريات الكبرى حتى عام 2020، بما في ذلك مع كليفلاند جارديانز كليفلاند، إنديانز سابقا، وسينسيناتي ريدز وتكساس رينجرز، حيث لعب غالبية مبارياته. وعلى مدار 1652 مباراة، حقق معدل ضرب 275.