كوريا الجنوبية تفوز في نزاعٍ استمر 13 عاما مع شركة لون ستار

Photo : KBS News

ألغى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قراره الصادر في عام 2022، والذي يأمر كوريا الجنوبية بدفع مبلغ 216.5 مليون دولار أمريكي لشركة "لون ستار" للاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الفوائد، مقابل بيعها لبنك الصرافة الكوري.وصرح رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بأن الحكومة تلقت حكما لصالحها من لجنة الإلغاء التابعة للمركز. وأضاف كيم أن القرار ألغى تماما التزام الحكومة بدفع مبلغ 216.5 مليون دولار أمريكي لشركة "لون ستار" كأصل الدين وجميع الفوائد المرتبطة به، والذي تم الاعتراف به في قرار تحكيمي صدر في عام 2022.وأوضح رئيس الوزراء أن المحكمة أمرت أيضا شركة "لون ستار" بدفع نفقات التقاضي للحكومة الكورية الجنوبية، والبالغة حوالي 7.3 مليار وون، في غضون 30 يوما.وكانت شركة لون ستار قد رفعت في عام 2012 دعوى تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية مطالبة بتعويضات قدرها 4.68 مليار دولار أمريكي، وادّعت أن حكومة كوريا الجنوبية تدخلت بشكل غير عادل في صفقة بيعها المزمعة لبنك الصرافة الكوري، إلا أن هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية أمرت كورياالجنوبية في عام 2022 بدفع مبلغ 216.5 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.6% فقط من المبلغ، وقدّم الطرفان طلباتٍ لإلغاء القرار.