الرئيس لي يحضر اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين كوريا والإمارات

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بقادة أعمال من كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وقال المكتب الرئاسي الكوري إنه من المقرر أن يحضر الرئيس اجتماع مائدة مستديرة للأعمال في أحد الفنادق في أبوظبي.وعقب قمته أمس الثلاثاء مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من المتوقع أن يدعو لي إلى تعميق التعاون في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الدفاع والطاقة والثقافة والفنون والتقنيات المتقدمة.ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين الكوريين الجنوبيين، بمن فيهم رئيس مجلس إدارة شركة سام سونغ للإلكترونيات لي جيه يونغ ورئيس مجلس إدارة مجموعة هيون ديه موتور تشونغ اوي سون.وفي فترة بعد الظهر، سيزور لي وحدة "أخ" لتشجيع أفرادها، وهي وحدة عسكرية كورية جنوبية متمركزة في الإمارات العربية المتحدة. وسوف تكون تلك آخر نشاط ضمن زيارته الرسمية التي استمرت ثلاثة أيام إلى الإمارات العربية المتحدة، قبل مغادرته متوجها إلى مصر.