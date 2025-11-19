لون ستار تدرس اتخاذ إجراء قانوني ضد كوريا بعد حكم مركز تسوية المنازعات

Photo : YONHAP News

تدرس شركة لون ستار، وهي شركة استثمار خاصة أمريكية، اتخاذ إجراء قانوني بعد إلغاء هيئة تحكيم دولية حكما لصالح كوريا الجنوبية في نزاع طويل الأمد بين مستثمر ودولة.وفي بيان ردا على استفسارات وسائل الإعلام المحلية أمس الأربعاء، قالت شركة لون ستار إنها تتطلع إلى عرض قضيتها على محكمة جديدة. وأعربت الشركة عن ثقتها في أن اللجنة ستُقرر مجددا أن كوريا الجنوبية تصرفت بشكل غير قانوني في تعاملها مع عملية البيع المُخطط لها لبنك الصرافة الكوري، وستمنحها كامل مبلغ التعويضات المُطالب بها.وأعربت لون ستار عن خيبة أملها من قرار لجنة الإلغاء في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، الذي ألغى حكما صدر عام 2022 وألزم كوريا الجنوبية بدفع مبلغ 216.5 مليون دولار أمريكي للشركة بالإضافة إلى الفوائد.وجادلت الشركة بأن الإلغاء، استنادا إلى أسباب إجرائية، لا يُغيّر ما وصفته بالحقيقة الأساسية المتمثلة في أن الجهات التنظيمية الكورية الجنوبية عرقلت، بشكل غير قانوني، جهودها التي استمرت لسنوات لبيع حصتها المسيطرة في البنك الكوري للتنمية.وكانت لون ستار قد تقدمت بطلب تحكيم لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام 2012، مطالبة بتعويضات قدرها 4.68 مليار دولار أمريكي.