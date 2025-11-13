الرئيس الكوري يهدي لرئيس الإمارات تمثالا على شكل صقر تعبيرا عن الصداقة

Photo : YONHAP News

أهدى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" لرئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تمثالا على شكل صقر بمناسبة القمة الكورية الإماراتية.وأوضح المتحدث باسم المكتب الرئاسي الكوري "كيم نام جون" أن هذه الهدية تعبّر عن الاحترام والصداقة، حيث يمثل الصقر شعار دولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز للقوة والاعتزاز بالماضي العريق والتقاليد، كما أنه من المعروف أن الرئيس الإماراتي يستمتع بصيد الصقور أيضا.وأضاف المتحدث أن القمة بين البلدين تميزت بحفاوة الاستقبال البالغة التي أبداها الجانب الإماراتي، موضحا أنه خلال مأدبة الغداء الرسمية بعد القمة، تم إعداد أطباق اُستخدمت فيها مواد غذائية كورية، مراعاة للوفد الكوري.وبالإضافة إلى ذلك، قدمت فرقة موسيقية إماراتية عرضا خاصا خلال مأدبة الغداء بعزف أغنيات كورية، مثل "عبور تلة باك دال جيه باكيا"، و"الجسر الثالث لنهر هان".وأوضح المتحدث أن أغنية "عبور تلة باك دال جيه باكيا" تتناول ممر "باك دال جيه" الجبلي الذي يقع في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، مسقط رأس السيدة الأولى الكورية، أما أغنية "الجسر الثالث لنهر هان" فتم اختيارها نظرا لما ترمز إليه في العلاقات بين البلدين.