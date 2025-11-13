سيول تؤكد على التنسيق الوثيق مع الجانب الأمريكي في قضايا كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

أكدت سفيرة كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "كانغ كيونغ هوا" على أن الحكومة الكورية سوف تواصل ضمان دعم سياساتها تجاه كوريا الشمالية من خلال التنسيق الوثيق مع الجانب الأمريكي.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها السفيرة "كانغ" للصحفيين في المركز الثقافي الكوري في واشنطن أمس، حيث قالت إن الحكومة الكورية سوف تستمر في جهودها مع الولايات المتحدة، كصانعة للسلام وضابطة للإيقاع، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للحوار بين الكوريتين، والحوار بين واشنطن وبيونغ يانغ.وأشارت كانغ إلى أن سيول وواشنطن اتفقتا خلال القمتين الماضيتين على التنسيق الوثيق من أجل إرساء السلام والاستقرار الدائم في شبه الجزيرة الكورية، وأكدا على أهمية التواصل مع كوريا الشمالية.وأضافت السفيرة "كانغ" أن هناك العديد من التحديات الجسيمة والصعبة وعدم اليقين في ظل الأوضاع السياسة الدولية المعقدة، معربة عن شعورها بمسؤولية كبيرة بصفتها سفيرة لكوريا لدى الولايات المتحدة، حيث إن التحالف الكوري الأمريكي الراسخ مهم للغاية لكي تنفذ كوريا الجنوبية دبلوماسية عملية قائمة على المصلحة الوطنية.